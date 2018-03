Joline uit Bleskensgraaf; plaatsvervanger met een missie

BLESKENSGRAAF • Joline Vlot (18) uit Bleskensgraaf doet eind mei mee met een enorme sportieve uitdaging; ze gaat de halve marathon lopen in Ethiopië.

Ze laat zich sponsoren voor Stichting Compassion, een christelijke organisatie die gericht is op het welzijn en de ontwikkeling van kinderen in arme landen. Het is de bedoeling om 10.000 euro bij elkaar te brengen. Een deel van dat bedrag kan bij elkaar komen door de Polderrun, waaraan iedere belangstellende op zaterdag 7 april kan meedoen.

De start hiervan is om 09.30 uur aan de Zeemansweg in Bleskensgraaf. Inschrijven kan via de website www.polderrun.wordpress.com en kost een tientje. Dit geld gaat volledig naar het goede doel waarvoor Joline loopt. Deelnemers kunnen op 7 april meedoen op drie afstanden: zes, negen of twaalf kilometer. De route voert door de polder achter Bleskensgraaf en langs de Graafstroom. Verkleden en startbewijzen ophalen kan bij het ijsclubgebouw, dat pal naast de Zeemansweg gelegen is.

"Deelnemers mogen wandelen op de zes kilometer; iedereen mag op z'n eigen tempo en eigen manier meedoen aan de afstanden", vertelt Diana, de moeder van Joline, die de organisatie van de Polderrun op zich genomen heeft. Het is voor de derde keer dat zij dit doet. De eerste keer voor zichzelf toen ze drie jaar geleden zelf meedeed aan een halve marathon voor Compassion en de tweede keer voor een dorpsgenoot die zich eveneens liet sponsoren voor het goede doel.

Oudere zus

Eigenlijk zou niet Joline, maar haar oudere zus Rosanne meedoen aan de halve marathon van Compassion in Kenia. "Vlak na de eerste actie kwam ik erachter dat ik zwanger was en vlak voor de datum van de marathon uitgerekend zou zijn", vertelt Rosanne.

Diana: "Ik had tegen haar gezegd dat ik wel voor haar wilde lopen als het om wat voor reden dan ook niet zou lukken, maar toen ik hoorde dat ze haar eerste kindje rond die datum verwachtte, wilde ik als moeder daar toch wel erg graag bij zijn!"

Opoffering

Vervolgens keken Diana en Rosanne naar Joline, de jongere zus van Rosanne. Zij offerde zich op om als plaatsvervanger van Rosanne de halve marathon te gaan lopen. "Maar eigenlijk houd ik helemaal niet van hardlopen", bekent Joline. "Maar ja, je doet het voor een goed doel, dus ik ben hard aan het trainen gegaan."

Inmiddels kan Joline ruim tien kilometer zonder al te veel moeite hardlopen. Als ze zich goed aan haar loopschema houdt, is ze precies op tijd klaargestoom voor de 21 kilometer van de halve marathon. Ze doet op 7 april zelf ook mee aan de Polderrun en hoopt op veel deelnemers. Want dan is het eerste deel van haar doel bereikt: 10.000 euro sponsorgeld voor Compassion.