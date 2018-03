Thuis In Bouwen wint award op beurs Eigen Huis

MEERKERK/UTRECHT • Thuis In Bouwen / Brummelhuis heeft in het afgelopen weekend een award voor mooiste stand gekregen tijdens de beurs Eigen Huis in Utrecht.

De beurs Eigen Huis in de Jaarbeurs te Utrecht is één van de meest toonaangevende beurzen voor wie wil verbouwen, nieuw bouwen, meer wil weten over woon- en tuininrichting, enzovoorts. Thuis In Bouwen uit Meerkerk was één van de aanwezige partijen op deze beurs.

Naast aandacht voor de potentiële koper, besteden zij ook veel aandacht aan de entourage van hun stand. Dit is niet geheel onopgemerkt gebleven, de organisatie van de beurs Eigen Huis heeft Thuis In Bouwen / Brummelhuis dan ook een award uitgereikt voor de mooiste stand in de categorie bouw / verbouw. Dat is volgens Thuis In Bouwen absoluut een prijs om trots op te zijn.

Voor meer informatie: www.thuisinbouwen.nl of het inspiratiecentrum in Meerkerk.