Inschrijven voor braderie Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • Op zaterdag 12 mei 2018 vindt onze jaarlijkse braderie en rommelmarkt plaats in Bleskensgraaf. Dit gezellige evenement wordt jaarlijks door veel mensen uit Bleskensgraaf en wijde omgeving bezocht. De organisatie is in handen van de IJsclub Vooruitgang en de Oranjevereniging Oranje Boven.

De rommelmarkt wordt verzorgd door de beide verenigingen, maar op de braderie kunt u als ondernemer, hobbyist of vereniging een kraam huren. De kraamhuur bedraagt 45 euro voor ondernemers en particulieren. Verenigingen & stichtingen zonder winstoogmerk betalen 35 euro. Daarnaast is het mogelijk een grondplaats à 8 euro per strekkende meter te huren. Het aantal standplaatsen is beperkt tot 150. Voor meer informatie: www.braderiebleskensgraaf.nl.