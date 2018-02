Plannen voor honderden nieuwe woningen in Molenwaard

MOLENWAARD • Met particuliere initiatieven en gemeentelijke projecten wil wethouder Frank Meerkerk Molenwaard tot 2030 voorzien van honderden nieuwe woningen. En die zijn hard nodig, is zijn overtuiging.

Als een nieuw geplaatste woning van 600.000 euro op Funda de gemiddelde prijs van huizen die te koop staan in een dorp naar beneden brengt, is er iets goed mis. Wethouder Frank Meerkerk ziet het in Molenwaard voor zijn ogen gebeuren en is druk bezig om de woningbouw van de grond te krijgen.

Met name in Nieuw-Lekkerland moeten tot 2030 honderden nieuwe woningen komen. "Zo willen we in Nieuw-Lekkerland Oost, ten oosten en ten noorden van bedrijventerrein Veenweide, tussen de tweehonderd en driehonderd nieuwe huizen bouwen. Over de seniorenwoningen die daarnaast staan, zijn we met woningbouwvereniging in gesprek over een eventuele nieuwe invulling van die ruimte."

Frustrerend

Een andere belangrijke impuls moet project De Compagnie worden, ongeveer 120 huizen op de voormalige voetbalvelden aan de andere kant van het Lekdorp. "Het enige waar we op wachten is groen licht van de provincie en dan kunnen we daar zo van start. Het is voor mij enigszins frustrerend dat de ambtelijke molens daar zo langzaam draaien, zeker gezien de grote behoefte aan nieuwe woningen in Nieuw-Lekkerland."

Een behoefte die wat de wethouder betreft exemplarisch is voor de meeste kernen in Molenwaard. Hij signaleert dat er wel in verschillende dorpen initiatieven ontstaan om aan die vraag te voldoen. "Zo is er in Bleskensgraaf het plan om bij de Nationale Bomenbank aan de Abbekesdoel circa acht woningen te bouwen, op een terrein waar bomen staan die ooit verplaatst zijn vanuit andere plekken. Een mooi project, zeker omdat het alternatief het kappen van de bomen en het terugbrengen naar een weiland is."

"Daarnaast zou er in dit dorp ten oosten, noorden of westen een nieuwe woonwijk kunnen komen. Afhankelijk van de plek zou dan zelfs de discussie rond de tweede brug over de Graaf voor de verkeersafwikkeling weer op tafel kunnen komen."

Notehoeve

In Ottoland gaat de bouw van een nieuwe woonwijk aan de A120 niet door. "Het was te groot voor deze locatie", knikt Meerkerk. "Het is wel toegestaan om daar tussen de tien en de twintig huizen te realiseren. Daarover zijn we nog in overleg. In dit dorp is er daarnaast een aanvraag binnen om naast en achter de boerderij De Notehoeve tussen de vijftien en twintig woningen te bouwen. En in het Hoge Huys komt waarschijnlijk goedkeuring om in de boerderij vijf of zes woningen te maken en vijf of zes achter het pand."

Siem de Vos

Bij het Molenwaardse college ligt het verzoek om de locatie Siem de Vos langs de Zuidzijde in Goudriaan, waar al jarenlang een leegstaand bedrijfspand staat, aan te pakken. "Daar gaat inderdaad wat gebeuren, waarschijnlijk woningbouw."

Voor Molenaarsgraaf en Brandwijk, twee dorpen waar de wethouder met prioriteit aandacht aan wil geven, komt er een stedenbouwkundig plan. "Daar moeten we niet denken aan vijf huizen hier en vijf huizen daar. Als gemeente dienen we hier het initiatief in te nemen en wachten we niet op wat de markt doet. Hierbij wordt ook gedacht om gronden te gaan verwerven."

Oud-Alblas

Ook Oud-Alblas heeft het stempel prioriteit gekregen. "Maar ik vind het lastig hoe we hiermee om moeten gaan. De vraag is: bouwen we voor de eigen behoefte van het dorp of voor de overloop vanuit het stedelijk gebied? Je zou kunnen kiezen voor het dichtbouwen van de polder tussen Oud-Alblas en Alblasserdam, maar willen we dat? Daarover wil het gemeentebestuur met Oud-Alblas in gesprek om samen met de inwoners daar een visie over te vormen."

Rode draad bij alle plannen is het gezonde boerenverstand, onderstreept wethouder Meerkerk. "Er zijn verschillende trends waarin aangegeven wordt wat de woningbehoefte tot 2030 is. Die lopen voor de hele gemeente uiteen van circa 1.250 tot 2.000. We moeten daar nuchter mee omgaan en per kern bekijken hoeveel en wat voor woningen er nodig zijn."

Geurt Mouthaan