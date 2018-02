Marathonloper Gerrit den Hartog uit Hoornaar: elke meter een euro voor Kika

HOORNAAR/TOKYO • Gerrit den Hartog (36) uit Hoornaar doet komende zondag mee aan de Marathon van Tokyo.

Hij loopt niet eens zozeer voor een goede tijd, maar vooral voor het goede doel. Hij heeft geld ingezameld voor Kika (Kinderen Kankervrij) en kan bij elke meter die hij aflegt een euro overhandigen aan dit goede doel.

"Ik ben zelf gelukkig gezond en datzelfde geldt voor mijn kinderen, maar er zijn zoveel mensen die te maken hebben met deze ziekte", legt Gerrit uit. Hij loopt sinds 2014 elk jaar een marathon en zocht een extra uitdaging in de vorm van een goed doel.

Dankzij sponsoring door een flink aantal bedrijven en heel veel acties, heeft Gerrit zijn doel bereikt om bij elke meter die hij aflegt een euro te kunnen bijschrijven voor Kika. "We hebben acties gedaan op de twee scholen in het dorp, ook is er een inleveractie geweest van statiegeldflessen en een rookworstworkshop bij slager Bouter, waarvan de opbrengst naar het goede doel ging."

Wanneer hij komende zondag de Marathon van Tokyo volbrengt, is de cirkel rond. "Ik wil dan op zoek gaan naar een nieuwe uitdaging waar ik me volgend jaar op kan storten. ik weet nu nog niet wat dat gaat worden, maar ik heb nog even de tijd."