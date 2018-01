Taakstraf voor gebroken kaak in Meerkerk

MEERKERK • Een 21-jarige Meerkerker die een kennis van hem in diens tuin een gebroken kaak sloeg, is vrijdag door de Rotterdamse rechtbank veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur wegens het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Daarnaast moet de verdachte een verplichte agressiebehandeling ondergaan.

Deze straf was ook door het Openbaar Ministerie geëist. "Het is te hopen dat u uw agressie onder de knie krijgt", zei de rechter.

De Meerkerker gaf bij de rechtbank de mishandeling in de nacht van 1 september vorig jaar onomwonden toe. Hij was met een groepje jongeren bijeen in de tuin van het slachtoffer aan de Koningin Julianalaan in Meerkerk.

Flinke slok op

De verdachte, die een flinke slok op had, zou gehoord hebben dat de gastheer iets lelijks over hem zei. Daarop ontstond er een woordenwisseling. Volgens het slachtoffer kreeg hij plotseling een vuistslag vol op het gelaat. De verdachte beweerde bij de rechter dat het slachtoffer hem eerst had uitgedaagd. "Hij zei een paar keer: kom dan, doe dan. Ja, en ik heb nu eenmaal een kort lontje".

Veel pijn

De klap was zo hard dat de volgende dag in het ziekenhuis bij het slachtoffer een gebroken kaak werd geconstateerd. De man, een matroos op de binnenvaart, moest direct worden geopereerd. De revalidatie duurde zes weken. Al die tijd kon het slachtoffer niet werken, nauwelijks praten en had hij veel pijn. Ook moest hij vloeibaar voedsel nemen. Nog steeds heeft de man problemen met zijn gebit.

De Meerkerker, die sinds november vastzit voor een andere openlijke geweldpleging, zei bij de rechter veel spijt te hebben. In de gevangenis heeft hij hulp bij een psycholoog gezocht. "Ik wil van mijn agressieprobleem af komen. Want ik wil later een vrouw en kinderen".

Omdat de Meerkerker zelf hulp zocht, pleitte zijn advocate voor een lagere straf dan het OM eiste. De rechtbank ging er niet in mee "Daarvoor had uw klap te grote gevolgen", zei de rechter.