'De 13 maanden van het jaar' neemt de luisteraar mee naar het leven van een adolescent en diens eerste verliefdheid. Typische Willem Wilmink thema's komen terug in de teksten: ruzie, liefde, opgroeiende kinderen en kerstmis.

De liedjes worden aaneengeregen door gedichten van Wilmink, en grappige persoonlijke anekdotes over de puberteit.

'De 13 maanden van het jaar' is van origine een muziekmethode, met piano – etudes. In het boekje staat links per maand een gedicht (januari tweemaal, vandaar dertien), rechts staat de door Tony Vos gecomponeerde muziek. De gedichten gaan over de gedachtekronkels van een tiener. Willem Wilmink kon als geen ander kruipen in de ziel van kinderen.

Nieuwsgiering hebben Peter Mingaars en Angela van Rijthoven samen de muziek doorgenomen, wellicht was het ook te spelen op gitaar. Dat bleek zo te zijn, Peter heeft de composities gearrangeerd en zo komt het dat deze pianomethode uitstapjes beleeft naar jazz, bossanova en popmuziek.

Deze voorstelling in theater Peersiscoop is een must voor alle fans van Willem Wilmink; en wie is er nou niet met zijn liedjes groot geworden?

De voorstelling vindt plaats op dinsdag 30 januari en begint om 20:30 uur. Onze foyer zal één uur voor aanvang van de voorstelling geopend zijn. De entreeprijs voor deze voorstelling bedraagt € 17,50 inclusief een gratis consumptie. Reserveren via: www.peeriscoop.nl of 0183-690022

Om kaarten te winnen kunt u tot 25 januari bellen met 0909-5010581 en kiezen voor 4.