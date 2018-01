Vrijwilligerswaardering in Molenwaard groot succes

MOLENWAARD • Meer dan 750 vrijwilligers in Molenwaard gaven eind 2017 gehoor aan de oproep van Molenwaard. Vanaf 7 december, Nationale Vrijwilligersdag, meldden zij zich na een oproep in de krant en via de website.

Zij konden digitaal of telefonisch een aanvraag indienen voor een tegoedbon voor 'een kop koffie voor twee mét iets lekkers'.



Wethouder Piet Vat: "Ik ben ontzettend blij dat zoveel mensen enthousiast reageerden. Daarvoor hebben we het dit jaar zo gedaan! Een tastbare blijk van waardering. Molenwaard waardeert de inzet van alle vrijwilligers. Inwoners die zich inzetten met extra hulp waar dat nodig is. Het kleine gebaar is echt niet in verhouding tot het effect van de inzet van deze inwoners. Gaaf er veel gebruik van is gemaakt. "



De vrijwilligers hebben tot 20 januari de bon in kunnen leveren bij:

• De Burgemeester in Bleskensgraaf

• Prima Fleur

• Theetuin Riekjeshoeve (beide in Brandwijk)

• Het Posthuijs in Groot-Ammers

• De Klok

• Souvenir shop Molenhoek (beide in Kinderdijk)

• Family

• Lunchroom Eetcafé Plein 10 (beide in Nieuw-Lekkerland)

• Boerderij de Kat in de Wilg in Oud Alblas

• De Limonadefabriek

• 't Wapen van Streefkerk (beide in Streefkerk)



Piet Vat: "Leuk en top dat er zoveel horeca heeft meegewerkt om dit mogelijk te maken. Via deze weg wil ik ook hen hier voor bedanken".