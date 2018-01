Tienjarige Tineke Baks wint Nintendo spelcomputer bij Fotoclub Molenwaard

MOLENWAARD • In de laatste week van het afgelopen jaar heeft Fotoclub Molenwaard een tentoonstelling georganiseerd ter ere van hun vijfjarig bestaan.

De getoonde foto's hadden allemaal het thema vijf. Bezoekers konden meedoen met een prijsvraag door multiple choice vragen te beantwoorden die betrekking hadden de foto's.



Nagenoeg alle bezoekers hebben een wedstrijdformulier ingevuld. De vragen bleken iets lastiger dan verwacht want er was geen enkele inzending die alle vragen goed had beantwoord.



Twee personen had slechts één antwoord fout en tussen hen is geloot voor de eerste en de tweede prijs.



Afgelopen woensdag was de prijsuitreiking en Tineke was de nummer twee. Herman van Maurik won de eerste prijs; een fotoshoot in een professionele studio. De derde prijs een Nikon compact camera gaat naar Lianne Tuytel, zij kon helaas wegens vakantie niet bij de uitreiking aanwezig zijn.