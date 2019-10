Volley Meerkerk'95 naar tweede plaats

MEERKERK • Met 12 uit 3 is de vrouwenhoofdmacht van Volley Meerkerk'95 voorlopig de nummer twee van de 2e divisie D. De geelzwarten klopten zaterdag Somas/Activia 2 met 1-3.

In een mooie wedstrijd met veel lange rally's nam Volley Meerkerk en 0-3 voorsprong in sets: 14-25, 23-25 en 24-26. In de derde set overleefden de bezoekers een setpoint. In de vierde set waren de rollen omgedraaid. Somas/Activia wist een achterstand van 4-10 en 17-22 nog weg te poetsen (25-22).

Neemt niet weg dat Volley Meerkerk zich na drie speelronden in de top van haar klasse genesteld heeft.