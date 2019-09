Red Dream gedegradeerd, Simply Green te koop

HALSTEREN/REGIO • Red Dream is gedegradeerd uit de 4,5 ton SuperSport Topklasse naar de 4,5 ton SuperSport Promoklasse. En nog meer opvallend tractorpullingnieuws: Simply Green staat te koop.

De laatste wedstrijd in Halsteren ging vanwege de weersomstandigheden niet door. Hierdoor is het Streefkerkse Red Dream als elfde en voorlaatste geëindigd en dat betekent degradatie.

Eindstand nationale competitie: 1. Simply Green, 215 punten; 2. Erik Peeters, 169 punten; 3. Secret of the Valley, 162 punten; 4. The Mystery, 157 punten; 5. Steel to Steal, 146 punten; 10. Red Impact, 114 punten; 11. Red Dream, 111 punten.

Nieuwe tractor

De John Deere-tractor Simply Green staat te koop. Het Brandwijkse team gaat een nieuwe componententractor bouwen naar de nieuwe regels zoals die vanaf 2020 gaan gelden.

Belangrijkste wijziging: nu motor 9 liter en 2700 Rpm, volgend jaar wordt dat motor 8,3 liter en 3200 Rpm.