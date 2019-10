Ruim 200 mensen bij bijeenkomst duurzaam wonen

SLIEDRECHT • Duurzaamheid leeft in de regio. Die conclusie trekt de Rabobank naar aanleiding van het evenement 'Duurzaam wonen doe je zo', dat op dinsdag 8 oktober gehouden werd in de Lockhorst in Sliedrecht.

Ruim 200 mensen uit de regio kwamen naar de bijeenkomst over duurzaam wonen, georganiseerd door Rabobank Merwestroom. Roelf Polman, directievoorzitter Rabobank Merwestroom, opende de avond en heette de bezoekers verwelkomde. Daarna volgde de presentatie van Reinier Schneider. De medeoprichter van GreenHome gaf de aanwezige woningeigenaren praktische tips hoe ze hun woning efficiënt kunnen verduurzamen om energie te besparen. De bekende tv-tuinman Lodewijk Hoekstra nam het stokje van hem over en gaf zijn visie op duurzaam wonen, met aandacht voor de tuin.

Tot slot was er een informatiemarkt in de foyer van de Lockhorst in Sliedrecht, waar het evenement plaatsvond. Acht bedrijven uit de regio die duurzame producten verkopen, zoals zonnepanelen, warmteboilers en isolatiemateriaal stonden hier opgesteld. Samen met de drie gemeentes uit het werkgebied van Rabobank Merwestroom: Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht en Molenlanden. Natuurlijk was ook Rabobank zelf vertegenwoordigd met financieel adviseurs die de bezoekers informeerden over financiële mogelijkheden als het gaat om duurzaam wonen, bouwen en verbouwen. De informatiemarkt werd bijzonder goed bezocht door de aanwezigen. De ruim 200 bezoekers gingen in gesprek met de ondernemers, gemeentes en adviseurs onder het genot van een drankje, hapje en met achtergrondmuziek van United by Music.

Polman kijkt terug op een geslaagde avond. "Tijdens dit soort avonden kunnen we het gesprek aangaan met de buurtbewoners, dat is heel waardevol. Zo willen we als Rabobank bijdragen aan de ontwikkelingen in de maatschappij."