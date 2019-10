Jan Vink dichtst bij gewicht van kaas tijdens Fokveedag

HOORNAAR • Prijswinnaar Jan Vink heeft dinsdag 8 oktober zijn kaas opgehaald, die hij had gewonnen door het juiste gewicht van de kaas te raden tijdens de Fokveedag van afgelopen zaterdag in Hoornaar. Exacte gewicht van de kaas was 12,462 kilo. Jan Vink had ingevuld 12,450 kilo.

De opbrengst van deze actie komt ten goede aan de kas van Stichting 'De Graafstroom doet, vanuit het hart'. Voor meer informatie: www.degraafstroom.com/nl/stichting.