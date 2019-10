Lezing en dialoog over duurzame landbouw

OTTOLAND • Wetenschapper en akkerbouwer Meino Smit uit Drenthe houdt op woensdag 16 oktober in Ottoland een voordracht over duurzame landbouw. De titel van zijn lezing is: 'Een verrassende nieuwe kijk op de duurzaamheid van de Nederlandse landbouw'.

Smit promoveerde vorig jaar op een onderzoek naar de duurzaamheid van de Nederlandse landbouw van 1950 tot 2015. Daaruit blijkt dat in die periode de duurzaamheid sterk afnam. Dit als gevolg van een toename van het gebruik van energie en grondstoffen, een toename van landgebruik en een afname van de hoeveelheid arbeid. Daarbij zijn de opbrengsten minder gestegen dan de input van de hulpmiddelen.

Toekomst

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de WAV (Werkgroep voor duurzame landbouw en ontwikkelingssamenwerking in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden). Agrariërs in de streek zoeken verbinding met burgers, om samen te werken in het belang van de toekomst van de aarde.

De avond vindt plaats in het Wellantcollege en begint om 20.00 uur.

Samenvatting proefschrift van Meino Smit: Link naar PDF bestand