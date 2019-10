SGP na Fokveedag: geen zonneparken op agrarische gronden

HOORNAAR • Zoals ieder jaar hebben de SGP afdelingen van Molenlanden en Vijfheerenlanden op de Fokveedag in Hoornaar gestaan. Bij de stand was zaterdag veel aandacht voor de agrarische sector.

De sfeer op den Fokveedag was goed en de gesprekken heel positief. De bezoekers konden zich uitspreken of er op agrarische gronden parken met zonnepanelen moeten komen. Hier was 80 % niet voor.

Ook over het herbestemmen van agrarische bedrijfsgebouwen was er een grote meerderheid om vrijkomende gebouwen her te bestemmen voor agrarische bedrijfsvoering. 22% wilde op de vrijkomende grond burgerwoningen bouwen. 65% van de bezoekers is naar aanleiding van de protestactie van de boeren vorige week positiever gaan denken over de sector.

Tenslotte hebben de SGP-ers ook nog gevraagd naar de mogelijkheid van glasvezel. 27% van de ondervraagden wil geen glasvezel omdat ze of geen interesse hebben of het te duur vinden.

Raadslid Bas de Groot: "Het was goed om er weer te zijn, de sfeer was goed waaraan het weer ook heeft meegewerkt."