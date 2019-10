Officiële opening nieuwe fietsroute in Alblasserwaard

STREEFKERK • Woensdag 2 oktober is door wethouder Arco Bikker van de gemeente Molenlanden de folder 'Fietstocht Alblasserwaard Ontdek het mooiste stukje Nederland' officieel in ontvangst genomen.

Dit vond plaats in De Koffiemolen in Streefkerk. Na deze feestelijke handeling is door de wethouder en een groepje genodigden het eerste deel van deze tocht gefietst naar Gasterij De Donk in Brandwijk. Hier is nog geproost en het voornemen uitgesproken om in 2020 deze tocht te organiseren voor een goed doel en dan bij de vijf stops een gezellige happening of activiteit te bieden. De mooie luxe folder voor de fietstocht van 45 kilometer is gratis af te halen bij de initiatiefnemers: De Koffiemolen, Gasterij De Donk en Anna's Broodje.