Kinderen onthullen naamborden bij Brede School Het Liesveld

AMEIDE • Gebouw Het Liesveld aan de Liesveldweg 65 in Ameide is op vrijdag 4 oktober officieel geopend.

In de Brede School zijn De Hummeltjeshoeve met drie groepen Rupjes, Vlinders en Peuterspeelzaal Lieveheersbeestjes (was eerst Ot en Sien) gevestigd. Ook zijn de twee basisscholen PCBS De Kandelaar en OBS De Vlindertuin, de bibliotheek en BSO Purperkanjers van SKCN ondergebracht in het prachtige gebouw.

Len de Pater sprak als bestuurder namens PCPO TriVia over de uitdaging om zo'n prachtig gebouw in een korte tijd neer te zetten. "Vijf partijen zijn bij elkaar gebracht met respect voor elkaars eigenheid, dat geeft veelkleurigheid", aldus De Pater.

Kinderen hebben vrijdag de naamborden van de gebruikers onthuld. Kinderopvang De Hummeltjeshoeve hangt er niet bij, die heeft een eigen ingang. De kinderen hebben dit bord er later nog eventjes onder gehouden voor de foto.