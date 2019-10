Graaf-Stroom Samen opwekken, samen profiteren

BLESKENSGRAAF • Sinds zaterdag 28 september is de brandweerkazerne in Bleskensgraaf de groene energiecentrale voor zo'n 20 huishoudens in en rond het postcodegebied van Bleskensgraaf.

Dit werd symbolisch opgeleverd door de stekker in een stopcontact te steken door een brandweerman aan de ene zijde, en een kind (de toekomst) aan de andere zijde.

Op het dak zijn 216 zonnepanelen geplaatst waar de leden die een certificaat hebben gekocht de vruchten van kunnen plukken. Ideaal voor mensen die iets willen bijdragen aan het verminderen van de CO2 uitstoot, zonder dat de zonnepanelen op hun eigen dak liggen. Door het opwekken van duurzame energie wordt op deze manier zo'n 24.840 kg CO2 uitstoot per jaar bespaard. Alleen al op dit dak.

De werkgroep Postcoderoos Graaf-Stroom, die uitsluitend uit vrijwilligers bestaat, is bijna twee jaar bezig geweest om dit project te kunnen realiseren. Het opleveren van de installatie heeft hen aangemoedigd om verder te denken over de mogelijkheden nog meer van dergelijke projecten te realiseren om de Alblasserwaard steeds 'groener' te maken. Het volgende dak is al gevonden aan de Heulenslag te Bleskensgraaf. Ook daar wordt een dak vol gelegd met zonnepanelen waar weer certificaten voor gekocht kunnen worden. "We merken dat de bewoners van deze streek erg enthousiast zijn om mee te doen", vertelt Aline de Wit van de Werkgroep Postcoderoos Graaf-Stroom.

De certificaten lopen erg hard, en zijn zo goed als uitverkocht, maar wie ook belangstelling heeft om mee te doen: aanmelden kan via de website www.graaf-stroom.nl. Ook als iemand of een bedrijf een dak heeft dat geschikt is om minstens 200 panelen te kunnen plaatsen, kan dat gemeld worden.