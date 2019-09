Ruim 400 Kinderdijkers genieten van walkingdinner

KINDERDIJK • Maar liefst 420 inwoners van Kinderdijk prikten afgelopen weekend een vorkje mee tijdens het walkingdinner.

Het spreekt voor zich dat de drie organisatoren met grote tevredenheid terugkijken op het evenement. 'Soms stond er bij ons een rij voor de deur.'

Het walkingdinner was een initiatief van Partycentrum De Klok, Grand Café Buena Vista en de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK). Een aardigheidje voor de inwoners van Kinderdijk zo aan het (symbolische) einde van het seizoen. En velen genoten van het gratis diner: vrijdag ontvingen we 201 eters, zaterdag nog eens 220. Dat is ongeveer tweederde van het dorp. Het voorgerecht werd opgediend bij Buena Vista, in De Klok ging de xxl-barbecue aan en het speciaal voor dit weekend gemaakte toetje stond klaar in het nieuwe Bezoekerscentrum.

Hectisch

"Wij hebben het bijzonder op prijs gesteld", vertellen Cor en Tineke den Boer, bewoners van molen nummer 3 van de Overwaard. Eigenaresse Margaret Stierman-Poldervaart van Grand Café Buena Vista. "We kunnen terugkijken op twee leuke, hectische avonden. Soms stond er bij ons een rij voor de deur, maar iedereen was positief en gezellig met elkaar. Heel leuk om te zien. We hebben veel bedankjes en complimenten gekregen."

Vervolg

Eigenaar Arnold Boulonois van De Klok: "Het was voor velen een soort reünie. We hebben alleen maar positieve reacties ontvangen. Goed voor de verbroedering." Boulonois kreeg al van diverse Kinderdijkers de vraag of het walkingdinner in 2020 terugkeert op de agenda. "Wat mij betreft krijgt dit zeker een vervolg."