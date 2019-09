REGIO • In de periode van dinsdag 15 oktober tot en met zondag 24 november stellen vier restaurants in het Groene Hart een aantrekkelijk viergangenmenu samen waarin per gang een of meer streekproducten zijn verwerkt. Onder meer de Limonadefabriek in Streefkerk doet hieraan mee.

Zij kiezen deze producten uit het grote aanbod dat het Groene Hart voortbrengt. Het zijn in eerste instantie de klanten van de restaurants die aangeven welke gang hen het beste is bevallen. Aan het eind van de periode zal een professionele jury zich over de vier door de klanten gekozen gangen buigen en dat levert uiteindelijk het product op dat het Groene Hart Streekproduct 2019 wordt.

De vier deelnemende restaurants zijn verspreid in het Groene Hart te vinden. Het gaat om Brasserie Springer in Schoonhoven, Restaurant De Watergeus in Noorden, De Limonadefabriek in Streefkerk en Restaurant Jean Marie te Gouda. Deze restaurants zijn al vertrouwd met het verwerken van lokale en regionale producten en zijn enthousiast om aan deze verkiezing mee te werken. Voor deze gelegenheid zullen zij hun keuze maken uit het grote aanbod lekkere ambachtelijk streekproducten van onder andere de ruim 30 producenten die zijn aangesloten bij de Groene Hart Coöperatie. Ook producten van andere producenten uit het Groene Hart die voldoen aan de criteria van een heus streekproduct kunnen worden verwerkt.

Bezoekers van de vier restaurants kunnen in de genoemde periode mee bepalen welke producten in aanmerking gaan komen voor de eretitel. Als het streekmenu is genuttigd worden klanten in de gelegenheid gesteld hun oordeel te geven. Gezien de periode van het jaar is het goed denkbaar dat ook wild in de menu's verwerkt zal worden. De Verkiezing van het Groene Hart Streekproduct van het Jaar wordt voor de 11e keer georganiseerd, dit jaar door Stichting Groene Hart. Hoogvliet Supermarkten, die de producten van de Groene Hart Coöperatie in de schappen heeft, maakt mede de verkiezing financieel mogelijk.