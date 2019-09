Van oranje pen naar een vakantiehuis

LEERDAM/ MEERKERK • Ron Bassa (Meerkerk) en Stijn Schuller (Leerdam) zijn een ludiek ruilproject gestart. Hoe een klein oranje pennetje uiteindelijk via mooie transacties moet leiden naar een vakantiehuis op een zonnig oord.

Ron en Stijn kennen elkaar uit de tijd dat ze beiden nog actief waren voor SV Meerkerk, de ene als speler, de ander als grensrechter. Al weer een tijdje zijn ze collega's bij het Viaanse ICT-bedrijf Rubicon Cloud Advisor. Daar is hun ruilactie ook gestart.

Stijn: "We raakten geïnspireerd door de Kyle McDonald, een Canadese blogger."

Hij is heel succesvol met zijn ruilproject. Die begon met een miezerige rode paperclip en liep via onder andere een modieuze deurknop, een vaatje bier met een neon reclamebord, een vakantie in de provincie British Columbia, een bestelbus, een platencontract, een meet&greet met het legendarische popidool Alice Cooper naar een sneeuwglobe van de rockband KISS. Een acteur bleek wel geïnteresseerd in het verzamelobject. In ruil bedwong McDonald een rol in een film. Ten slotte boden de inwoners van het Canadese plaatsje Kipling McDonald een huis aan, maar wel onder de voorwaarde dat één van de Kiplingers de rol in de film zou mogen vervullen.

Oranje pen

Ron en Stijn hebben niet de illusie dat ze ooit net zo succesvol zullen worden als deze Canadees, maar hun eerste hoopvolle stappen hebben ze inmiddels gezet.

Ron: "We zijn begonnen met een oranje pen van het bedrijf waar we werken. Een jonge vrouwelijke collega was wel bereid om die te ruilen voor usb ventilator."

Ze ruilden die weer in voor twee saunakaartjes, gevolgd een ixxi cadeaubon. En zo ging het verder via een hangmat, een camera lens, een gasbarbecue en een vrouwwagen. Het bleek uiteindelijk niet zo makkelijk om een geïnteresseerde te vinden voor die vouwwagen.

Ron: "Toen hebben we contact gezocht met de Efteling. Die waren bereid om ons te helpen. Ze wilden de vouwwagen graag ruilen voor Efteling kaartjes, dat zijn er uiteindelijk zeven geworden. Dus daar zijn we nu aanbeland. We zijn nu naarstig op zoek naar bijvoorbeeld een jong gezin met kinderen die dolgraag die kaartjes wil hebben in ruil voor iets anders. Voorwaarde is natuurlijk wel dat het aangeboden object meer waard is dan de Efteling-kaartjes."

Lange keten

"Het gaat er ons er niet in de eerste plaats om heel snel resultaat te boeken", benadrukt Stijn. "We gaan bijvoorbeeld niet in op mensen die ons geld bieden voor een bepaald object. Ook zijn er mensen die interesse hebben in twee kaartjes. Dat doen we dus niet. Het leukste is om de keten zo lang mogelijk te maken. Uiteindelijk gaat het natuurlijk ook om de mooie verhalen die dit project oplevert. Die verhalen zijn terug te lezen onze website-pagina oranjepen.jouwweb.nl."

Ron en Stijn zijn volop actief op social media. Ron: "We hebben al 150 volgers op onze Facebookpagina. We houden mensen op de hoogte van wat er met de spulletjes gebeurt. En iedereen in onze ruilketen zit in een in aparte Whatsapp-groep. Het project begint inmiddels echt te leven."

Ron en Stijn zijn te bereiken via de.oranjepen@gmail.com of via oranjepen.jouwweb.nl of www.facebook.com/deoranjepen/em>