Geslaagd verjaardagsfeest van de Koperen Knop

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Op vrijdag 20 september was het 30 jaar terug dat Museum De Koperen Knop door de toenmalige minister Brinkman werd geopend. Ter gelegenheid van dit jubileum was er die middag een feestelijke ontvangst in de museumtuin. Ook zijn er daarbij twee gouden knopjes uitgereikt aan twee mensen die al voor de start actief bij het museum betrokken waren.

Dertig jaar succes is aanleiding voor een feestje. Daarom zijn alle sponsoren, donateurs, bestuursleden en vrijwilligers uitgenodigd voor een borrel. Dat werd een gezellige middag, die deed denken aan een groot feest in Franse sferen, met in teilen met ijswater gekoelde dranken en lekkere hapjes. Voor de grotere trek was er een frites-truck en ter aankleding van het geheel accordeonmuziek. Het zonnige weer speelde geweldig mee.

Mooie woorden

Tijdens de bijeenkomst voerden drie sprekers kort het woord. Museumvoorzitter Anne aan de Wiel memoreerde aan de 30-jarige geschiedenis, wethouder Jan Nederveen van cultuur sprak lovende woorden over het museum en de plaats hiervan in de lokale en regionale samenleving. En museumdirecteur Alida Ambachtsheer praatte de speeches aan elkaar en vertelde over de reeks succesvolle jubileumactiviteiten.

In aanwezigheid van velen werden er ook twee gouden knopjes uitgereikt. Deze zijn unieke onder-scheiding voor bestuurders en medewerkers die zich op een opvallende wijze bovenmatige hebben ingezet voor het museum. Het eerste knopje werd uitgereikt aan Jan Dubbeldam, die al ver voor de start van het museum actief was. Laatstelijk verdiende hij zijn sporen bij de herbouw van het stook-huisje. Het tweede knopje was voor museumdirecteur Alida Ambachtsheer, die naast haar directiefunctie ook heel veel vrijwilligerswerk van uiteenlopende aard doet.

Met het aanbreken van de maand oktober gaat er voor De Koperen Knop een nieuw seizoen in. Aan de eerstkomende vier exposities wordt al hard gewerkt en het expositieprogramma is rond tot en met begin 2021. Binnenkort wordt gestart met het activiteitenprogramma voor 2020, maar eerst zijn er nog dingen te doen in 2019, zoals reizende tentoonstellingen en een oosters buffet. Voor organisatie en toezicht zoekt het museum nieuwe vrijwilligers.