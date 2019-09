Gemeente en hospice De Cirkel bekrachtigen koopovereenkomst

PAPENDRECHT • Wethouder Kees de Ruijter van de gemeente Papendrecht en voorzitter Ad van Driel van het bestuur van hospice De Cirkel hebben vandaag de koopovereenkomst voor een perceel in Papendrecht formeel bekrachtigd met hun handtekeningen.

Het betreft het contract voor een stuk grond met een maatschappelijke bestemming aan de Roerdomp/hoek Andoornlaan. Op deze plek wil hospice De Cirkel een bijna-thuis-huis bouwen voor mensen uit het westelijke gedeelte van de Alblasserwaard (Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Molenwaard, Papendrecht en Sliedrecht) die niet lang meer te leven hebben.

Wethouder De Ruijter zegt heel blij te zijn met het voornemen van hospice De Cirkel om een tweede vestiging voor de Alblasserwaard te situeren in Papendrecht. "Ik ben onder de indruk van de werkwijze en de enorme inzet van vrijwilligers van hospice De Cirkel voor de Zwijndrechtse Waard in Hendrik-Ido-Ambacht en trots op het feit dat hospice De Cirkel vergevorderde plannen heeft zich in onze gemeente te vestigen. We horen uit verschillende hoeken dat er behoefte is aan zo'n voorziening in onze regio en het initiatief wordt dan ook breed omarmd door de politiek, maar ook door de zorgverleners."

Stijl Architectuur BV BNA heeft het ontwerp gemaakt van het nieuwe hospice en VORM Bouw uit Papendrecht gaat het huis bouwen. "Er is bewust gekozen voor partners uit de regio, vanwege onze maatschappelijke functie," zegt voorzitter Van Driel. Het nieuwe hospice krijgt zes bewonerskamers. Het huidige hospice De Cirkel is uitgangspunt bij het programma van eisen.

Bouwtechnische aspecten die in de werkpraktijk minder goed functioneren, zijn nu aangepast. Zo worden bijvoorbeeld de deuren in de bewonerskamers breder zodat er gemakkelijker met bedden doorheen kan worden gereden en de terrassen onderheid om verzakking tegen te gaan. Daarnaast speelt ook duurzaamheid een belangrijke rol. Het huis krijgt een grasdak en zonnepanelen en er is gekozen voor duurzame bouwmaterialen. Alles wordt zo milieubewust en energievriendelijk gerealiseerd.

Begin juli heeft de gemeente Papendrecht een omgevingsvergunning verleend aan hospice De Cirkel. Tegen deze vergunning is inmiddels een aantal bezwaren binnengekomen van omwonenden. Voorafgaand aan de vergunningaanvraag zijn er informatieavonden geweest met omwonenden en is met een aantal van hen extra overlegd om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de bezwaren die er op voorhand waren. Dat heeft onder andere geresulteerd in een aantal aanpassingen.

"Wij vinden het jammer dat we met de gesprekken en de maatregelen de bezwaren niet weg hebben kunnen nemen, maar respecteren uiteraard de stappen die zijn genomen door diverse buren. We wachten de uitspraak van de bezwaarcommissie af voordat we gaan bouwen," aldus de voorzitter.