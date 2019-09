HBC Stal geeft paardenshow in pauzeprogramma 107e Fokveedag Boerenlandfeest

HOORNAAR • HBC Stal geeft op zaterdag 5 oktober in het pauzeprogramma van de 107e Fokveedag Boerenlandfeest in Hoornaar een twintig minuten durende paardenshow. De show is verdeeld in drie blokken: de fokkerijhistorie, springen en tuigpaarden voor de wagen.

HBC Stal komt op veler verzoek naar Hoornaar. Directe aanleiding is dat Jan Schep in 2018 is verkozen tot Fokker van het Jaar en dat HBC dit jaar 50 jaar bestaat.

HBC Stal is een paardenfokbedrijf met zowel springpaarden als tuigpaarden. De naamsbekendheid werd vooral opgebouwd met de tuigpaarden; 40 jaar lang was Jan Schep actief op de concoursvelden. Maar de stal is ook belangrijk geweest op het gebied van de fokkerij van springpaarden. De stal bestaat momenteel uit in totaal circa 130 fokmerries, opfokpaarden en sportpaarden. Met name het fokken van veulens en het zelf doorontwikkelen tot sportpaard is de uitdaging van HBC Stal.

Fokkerijstrategie

In het eerste showblok wordt aandacht gevraagd voor de fokkerij. Een aantal fokmerries die belangrijk zijn voor HBC Stal zullen aan het publiek worden getoond. Er wordt uitgelegd wat de fokkerijstrategie is en hoe deze strategie vanuit de historie is opgebouwd.

Gullit HBC

In het springblok komt onder meer de hengst Gullit HBC in actie. Gullit HBC is momenteel de vaandeldrager van HBC Stal. Hij wordt opgeleid voor het grote werk.

Aangespannen tuigpaarden

Tijdens het derde en laatste onderdeel kan het publiek langs de grote keuringsring smullen van een viertal zeer bekende aangespannen tuigpaarden, waaronder de dekhengst Delviro HBC en zijn zoon Lanto HBC. Ook Image HBC komt mee naar Hoornaar, als winnaar van de afgelopen zes wedstrijden in de grote limiet.

De liefhebbers zullen zeker uitkijken naar Gardenia HBC. Deze merrie is door HBC Stal gefokt, is reeds in het bezit van zeven kampioenstitels en werd in 2016 uitgeroepen tot Paard van het Jaar. Gardenia HBC is nog maar acht jaar, heeft al twee vrouwelijke nakomelingen en is door haar enorme staat van dienst erg geliefd bij het publiek.