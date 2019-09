MOLENLANDEN/NOORDELOOS • Energie Coöperatie Molenlanden (ECM) organiseert op woensdag 9 oktober een informatieavond over energie opwekken op andermans dak.

Er wordt een toelichting gegeven over het Postcoderoosproject 'De Noorderzon'. Energie Coöperatie Molenlanden is opgericht voor en door bewoners en biedt inwoners, maar ook verenigingen en kleinere bedrijven in Molenlanden de kans om samen in coöperatief verband groene energie op te wekken.

Met de postcoderoosregeling is het mogelijk is om op het dak van een ander zonnepanelen te plaatsen. Hierbij draagt men bij aan het besparen op CO2 en heeft men geen zorgen over de installatie. Daarnaast krijgt men voor 15 jaar vrijstelling van de energiebelasting en biedt het een aantrekkelijk jaarlijks rendement. Investeren in zonnepanelen levert al snel meer op dan het geld op de bank te laten staan.

Het eerste postcoderoosproject van ECM start in Noordeloos. Op een beoogd dak kan een groot aantal zonnepanelen worden geplaatst. Het zonnedak levert per jaar genoeg elektriciteit op om veel huishoudens dagelijks van schone stroom te voorzien. Particulieren en bedrijven met kleinverbruik in de dorpen Noordeloos, Giessenburg, Hoornaar, Hoogblokland, Goudriaan, Langerak, Meerkerk, Ameide en Tienhoven kunnen tegen relatief lage kosten met dit project meedoen.

De informatieavond vindt plaats in Het Noorderhuis in Noordeloos en begint om 20.00 uur. Zowel mensen die daken zoeken als mensen die daken aanbieden, zijn welkom. Vanaf eind september is ook de website van de Energie Coöperatie Molenlanden live: www.ecmolenlanden.nl.