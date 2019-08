Extra opening kledingbeurs

LEXMOND • In week 38 wordt weer een najaar- en winterkledingbeurs georganiseerd met voor het eerst verruimde openingstijden.

"Het is inmiddels onze 25e beurs en voor het eerst willen we nu ook een extra koopavond houden om zo nog meer mensen de kans te geven bij ons te komen winkelen," vertelt Diana Kemkes. De verkoop is op woensdag 18 september van 19.00 tot 22.00 uur en op donderdag 19 september van 09.00 tot 17.00 uur in De Voorhof naast de hervormde kerk.

Kleding, schoenen en speelgoed kan worden ingebracht op maandag 16 september van 13.30 tot 20.00 uur en op dinsdag 17 september van 08.30 tot 11.00 uur.

Goede volwassen dames- en herenkleding, kinderkleding, schoenen en (buiten)speelgoed is welkom. De opbrengst wordt gehalveerd: vijftig procent voor de inbrenger en de Hervormde kerk van Lexmond. Afrekenen kan contant of met de pin. Voor meer informatie; zie de website of neem contact op met Conny de Vaal (0347–340073) of Heidi Huiting (0183-353273. Tijdens de beursweek is het team bereikbaar in De Voorhof (0347-342139). Voor meer informatie: www.hervormdlexmond.nl.