Peter van Andel uit Hoogblokland tiende bij WK voor beroepen

HOOGBLOKLAND/RUSLAND • Tijdens WorldSkills, de wereldkampioenschappen voor beroepen, dat van 22 tot en met 27 augustus plaatsvond in Kazan in Rusland heeft Peter van Andel uit Hoogblokland de tiende plaats behaald tijdens de wedstrijd Heavy Vehicle Technology.

Peter studeert aan Aventus en werkt bij Hamoen L.M.B. Peter had veertien tegenstanders. Het goud ging naar Brazilie. In totaal kregen dertien Nederlanders kregen een medal of excellence omgehangen, welke alleen wordt uitgereikt als deelnemers een bovengemiddelde prestatie hebben geleverd. De enige vmbo leerling in Team Nederland, de zestienjarige Miryanne Ruijs van het Fioretti College Veghel, won een bronzen medaille in de Skills Juniors demo wedstrijd Restaurant Service.

Tijdens deze 45e editie van WorldSkills streden in Kazan meer dan 1600 deelnemers uit 60 bij WorldSkills International aangesloten landen in 56 beroepen voor een plek op het erepodium. Nederland deed mee in 27 vakrichtingen (beroepen), waaronder boulanger, metselaar, kapper, mechatronicus en lasser. Experts, afkomstig uit het bedrijfsleven en van scholen, trainden en begeleidden de deelnemers de afgelopen maanden. In Kazan Expo International Exhibition Centre werden ruim 250.000 internationale bezoekers ontvangen, waaronder internationale prominenten uit de politiek, het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs. Ook Nederland was vertegenwoordigd met een delegatie. Naast het aanmoedigen van Team Nederland, bezochten ze onder andere een leerbedrijf en wisselden zij de laatste kennis uit op het gebied van beroepsonderwijs en vakmanschap.