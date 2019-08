Doneeractie voor uitgebrande varkenshouderij in Streefkerk

STREEFKERK • Lisa de Ruiter is een doneeractie begonnen voor de afgebrande varkensstal in Streefkerk. Op www.doneeractie.nl is de actie te vinden onder de zoekterm 'Afgebrande varkensstal in Streefkerk'.

"Hoe vreselijk is het dan ook, als je heel jouw levenswerk in vlammen op ziet gaan", redeneert Lisa.

Op de website www.doneeractie.nl licht ze verder toe: "Zoals iedereen weet is een boerenbedrijf altijd hard werken. Een boerenbedrijf is vaak ook een familie bedrijf waar iedereen met heel zijn hart voor het bedrijf zorgt."

Ze probeert 10.000 euro in te zamelen voor het goede doel. Ze wil daarmee de familie graag een hart onder de riem steken en hulp bieden voor de geleden schade. De teller staat vrijdagavond 23 augustus op 581 euro dankzij 40 donaties.

Bij de boerderij in de varkensstal aan de Middenpolderweg in Streefkerk kwamen donderdagavond 22 augustus bijna 1500 varkens om.