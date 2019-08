Start nieuwe zorgboerderij in Meerkerk

MEERKERK • In Meerkerk opent vanaf 1 september zorgboerderij Keet by Peet haar deuren. Onder begeleiding van Petra de Bruijn kunnen jongeren vanaf 13 jaar en volwassenen met een verstandelijke beperking hier terecht voor een zinvolle dagbesteding met veel persoonlijke aandacht.

Petra heeft de benodigde werkervaring en opleidingen en gaat graag samen met de cliënten op zoek naar zijn of haar talenten. "Want iedereen kan groeien en bloeien", zo redeneert zij. De zorgboerderij is geopend van dinsdag tot en met donderdag en kan zes cliënten per dag begeleiden. Voor meer informatie of aanmelden kan men kijken op: www.zorgboerenzuidholland.nl.

Activiteiten

De zorgboerderij is tevens een melkveehouderij en deze draait nog volledig. Voor wie wil is het daarom mogelijk om onder begeleiding van Govert de melkkoeien en kalfjes te verzorgen. Ook kan men bij Keet by Peet zelf groenten kweken, knutselen en bakken. De overige activiteiten worden aan de hand van de seizoenen aangeboden, uitgaand van 'groei en bloei' bij iedereen.