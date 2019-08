Nogmaals oefenen voor Pappelellen

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Op veler verzoek komt er eind augustus nog een speciale oefenavond voor hen die zich verder willen bekwamen in het pappelelspel.

Onder leiding van Arie van Noordenne zal er op dinsdag 27 augustus 2019 vanaf 19.00 uur gelegenheid zijn om de slagen te oefenen en het reglement beter te leren kennen. Iedereen is welkom en de koffie staat klaar.

Het Nationaal Kampioenschap Pappelellen staat te gebeuren op zaterdag 7 september 2019, tussen 11.00 en 15.00 uur op een weiland naast Museum De Koperen Knop. In twee categorieën, kids tot en met 13 jaar en volwassenen vanaf 14 jaar kan dan worden gestreden om een wisselbokaal en mooie prijzen.

Iedereen die wil deelnemen aan het kampioenschap, dat de titel heeft Van Noordenne Glas Open, kan zich aanmelden per email: directiesecretariaat@koperenknop.nl, per telefoon: 0184-611366 of tijdens de openingstijden van het museum bij de balie. Het adres van de Koperen Knop is Binnendams 6, 3373 AD Hardinxveld-Giessendam.