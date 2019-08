Cheque tennisvereniging Giessenburg voor Zorghuis Giessenburg

GIESSENBURG • Stichting Zorghuis Giessenburg i.o. heeft een cheque van 705 euro ontvangen van Tennisvereniging Giessenburg.

De Giessenburgse tennisvereniging schonk een deel van de opbrengst van de verloting, die tijdens het jaarlijks tennistoernooi Giessenburg Open werd gehouden, aan het comité dat werkt aan de uitwerking van plannen om in Giessenburg een kleinschalig zorg- of respijthuis te vestigen. Het geld is bestemd voor de inrichting van het zorghuis.