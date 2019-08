Arbeidsmigranten naar Tulip Inn Meerkerk

MEERKERK • Het hotel Tulip Inn in Meerkerk gaat arbeidsmigranten huisvesten. De gemeente Vijfheerenlanden spreekt over 'kennismigranten'.

Een woordvoerder van de gemeente: "De eigenaar van Tulip Inn heeft een aanvraag gedaan bij de gemeente, om na te gaan of de huisvesting van kennismigranten binnen de vergunning valt. Wij spreken niet over arbeidsmigranten maar over kennismigranten: hoger opgeleide mensen."

Bestemming

In hotel Noordoostpolder in Bant oordeelde een rechter eerder dat de huisvesting van arbeidsmigranten, gedurende enkele maanden per verblijf, in strijd is met de bestemming hotel. De rechter oordeelde dat een logiesfunctie iets anders is dan de huisvesting van arbeiders.

Hotelfunctie

Volgens de woordvoerder van de gemeente Vijfheerenlanden is in Meerkerk desondanks geen vergunningaanvraag nodig. "Omdat de vestiging een hotelfunctie blijft houden, is het aanvragen van een vergunning niet nodig. De kennismigranten zullen er gedurende periodes van drie à vier maanden verblijven."

Controle

De woordvoerder erkent dat controle op de verblijfsduur lastig is, maar zegt ook: "Als mensen ingeschreven worden, houden we bij hoeveel mensen op één adres ingeschreven staan. Als we daarvoor aanleiding zien, doen we een controle."

Ter inzage

De gemeente verleende deze maand een omgevingsvergunning voor de verbouwing van het hotel. De stukken met informatie over de vergunning liggen op het gemeentehuis ter inzage.

Investeringsmaatschappij

Eigenaar van het hotel is tegenwoordig Gr8 Investments. Dit is een investeringsmaatschappij van Martien Heinrichs en Bob en Bas van den Nieuwenhuyzen. Gr8 Investments was de afgelopen dagen niet bereikbaar voor een reactie.