ALBLASSERDAM • De voorbereidingen voor de Gondelvaart die op zaterdag 14 september wordt gehouden, verlopen voorspoedig.

De route van de Gondelvaart is ingekort ten opzichte van vorige edities. De boten vertrekken om 19.30 uur vanaf het brede stuk van de Alblas nabij Oosteinde nummer 42 in Oud-Alblas. Aankomst is tussen 21.30 en 22.00 uur bij de Dam in Alblasserdam.

"Het lukte ons de vorige keer niet om daar op de afgesproken tijd aan te komen, dat vonden we vervelend voor de mensen stonden te wachten bij de sluis op de Dam", vertelt Arie den Boer van Stichting Op de Alblas, dat de Gondelvaart organiseert. Het comité wordt verder gevormd door Linda Maat, Ap Kremer en Jan van Steenis.

Stichting Op de Alblas heeft Ilse van der Plas en Ilim Akcay van Touristinfo bereid gevonden om met hun nieuwe rondvaartboot de Fop Smit de vloot aan te voeren. Voorheen werd dat gedaan door de Glashopper, maar die is uit de vaart gehaald. Belangstellenden kunnen een arrangement bespreken op de Fop Smit van Touristinfo, die riante zitgelegenheid biedt aan 52 passagiers. Voorzien van een hapje en een drankje kunnen zij als het ware op de eretribune het schouwspel van de Gondelvaart volgen.

Sport en spel

Het thema van de gondelvaart van 2019 is 'Sport en Spel'. Jan van Steenis: "Maar we zijn heel flexibel richting onze deelnemers. Ook kleine bootjes zonder thema mogen meevaren, als ze maar verlichting hebben. Het gaat om creativiteit en gezelligheid. Hoe meer boten, hoe meer vreugde. Het moet een feest zijn om mee te varen."

Toch loont het de moeite om de boot te versieren. Er zijn namelijk drie geldprijzen te verdienen voor de mooist versierde boten: 400 euro, 200 euro en 100 euro. Op de route kunnen omwonenden meedoen aan een wedstrijd voor de mooist verlichte tuin. De winnaar hiervan ontvangt een dinerbon voor twee personen.

Aanmelden voor de gondelvaart en de mooist verlichte tuin kan bij Linda Maat via maat@arjan-linda.nl. Wie mee wil varen met rondvaartboot Fop Smit van Touristinfo Alblasserdam kan mailen of bellen: contact@touristinfo-alblasserdam.nl of 078-6932114.