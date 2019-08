Urker Mans Formatie zingt in Sliedrecht

SLIEDRECHT • Op donderdag 22 augustus treedt de Urker Mans Formatie op in de Grote Kerk aan de Kerkbuurt 131 in Sliedrecht.

De zangers, die in traditionele Urker dracht zingen, brengen het repertoire van de nieuwe cd 'Zing' ten gehore met bekende titels als: 'Ik wil zingen van mijn Heiland en Als 't bazuingeschal..' Ook nieuw zijn de spirituals: 'Four books in the bible en Gwahoddiad' en de klassieke werken: 'Le Seigneur en Luctor et Près du Fleuve...'

De gedreven dirigent Martin Mans haalt het beste uit de stemmen en werkt aan beleving. Elke zanger heeft een solo waardoor de individuele stemmen goed tot hun recht komen. De vaste begeleider is Mark Brandwijk. Zijn kwaliteit komt ten goede aan de zang maar voert ook bij zijn instrumentale solo's de boventoon. Palle Jørgensen, één van de zangers, speelt altviool en Ioan Micu taragot. Een concert van de Urker Mans Formatie staat garant voor enkele uren ontspannen genieten van zang en instrumentale muziek.

Aanvang is om 19.30 uur. Entree bedraagt 18,50 euro. Online en bij reservering 17 euro. Kinderen tt en met 11 jaar betalen 5 euro. ANBO/KBO/PCOB-leden betalen op vertoon van de lidmaatschapspas 14 euro. Reserveren kan via www.martinmans.nl of op de reserveerlijn: 06-25391903. Voorverkoop van kaarten bij: De Vos Lezen en Wonen, Thorbeckelaan 19, Sliedrecht.

Over het ensemble

Dit ensemble is in 2012 opgericht en met haar optredens begonnen. Een serie zomer- en kerstconcerten maakt elk jaar deel uit van het programma. De zomeravonden zijn luchtig van karakter en er is ruimte voor een vrolijke noot. De zangers hebben veel podiumervaring en zijn semiprofessioneel of professioneel.

De solo's van de individuele zangers bevestigen hun zangkwaliteit. Tijdens twee tournees in Canada hebben ze een onvergetelijke indruk achtergelaten. Ook in Nederland reizen de mannen voor noord naar zuid en van oost naar west om hun concerten te geven. Het is een hechte groep die elkaar aanvult in zang en muziek.

Enkele jaren geleden maakte het ensemble een dvd met de titel 'Geloof, hoop en liefde.' Hierop wordt het vissersleven verbeeldt in zang en op beeld. Het is een uniek product geworden.