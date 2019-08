Molenlanden is koploper bij Oranje Fonds Collecte

MOLENLANDEN • In de gemeente Molenlanden hebben inwoners gemiddeld 0,69 euro per bereikte voordeur gedoneerd aan de Oranje Fonds Collecte. Daarmee is Molenlanden koploper in Zuid-Holland.

In Zuid-Holland is voor het vierde jaar op rij het meeste geld opgehaald tijdens de landelijke Oranje Fonds Collecte. In de week van 11 t/m 15 juni gaven Zuid-Hollanders in totaal 70.950,51 euro aan de collectanten. In totaal leverde de collecte dit jaar 479.306,87 euro op.



Zuid-Holland steekt overigens iets minder goed af wanneer er naar de relatieve cijfers gekeken wordt. Met gemiddeld 0,18 euro per bereikte voordeur blijken de Zuid-Hollanders minder vrijgevig dan de inwoners van de andere provincies. De gulste provincie is dit jaar Friesland met gemiddeld 0,26 euro per bereikte voordeur. Dit jaar werd gemiddeld per bereikte voordeur meer opgehaald dan in 2018: 0,20 euro in plaats van 0,17 euro. De collectanten leverden het opgehaalde collectegeld in bij een RegioBank in de buurt. Zij zorgden vervolgens voor een vlotte en veilige afdracht van het geld.



De Zonnebloem

De organisatie die in Zuid-Holland het meeste geld wist in te zamelen is net als vorig jaar De Zonnebloem afdeling Berkel en Rodenrijs. Zij wisten 2.165,17 euro bij elkaar te collecteren om iets extra's te doen voor hun doelgroep. De hoogste opbrengst werd dit jaar ingezameld door educatietuin De Lotuz Dagbesteding uit Velsen. Zij haalden maar liefst 3.394,91 euro op.



Dankbaar

Peter Douwes, directeur Oranje Fonds: "We zijn de duizenden collectanten die hebben meegedaan aan de Oranje Fonds Collecte ontzettend dankbaar voor hun inzet. Met het ingezamelde geld kunnen wij veel projecten steunen die mensen met elkaar verbinden. Zo kunnen we ervoor zorgen dat mensen zich niet eenzaam meer voelen, uit de armoede gehaald worden of ondanks een beperking gewoon mee kunnen doen in Nederland."



Collecte

Het was de vijfde keer dat het Oranje Fonds deze landelijke collecteweek organiseerde. Deelnemende stichtingen en verenigingen ontvangen de helft van hun opbrengst en besteden dit aan hun doelstelling. Het Oranje Fonds besteedt de andere helft aan sociale organisaties in de provincie waar is gecollecteerd. Alle kosten van de collecte (organisatie, materiaal) zijn voor rekening van het Oranje Fonds. RegioBank neemt de kosten voor het geldtransport op zich. Hierdoor wordt elke euro uit de collectebussen besteed aan sociale initiatieven. Dat maakt de Oranje Fonds Collecte uniek.



Oranje Fonds

Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit inspiratie, advies, kennis en geld. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.