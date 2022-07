Jan Heijkoop stopt als burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht

HENDRIK-IDO-AMBACHT • Jan Heijkoop (69) stopt per 1 december als burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht.

Maandagavond deelde de inwoner van Oud-Alblas dat mee aan de gemeenteraad. “Ik heb het naar mijn zin in mijn werk, maar ik krijg ook meer behoefte aan tijd voor mezelf.’’ Sinds februari 2012 was Heijkoop eerste burger van het ‘Waaldorp’. Eerder was hij onder meer waarnemend burgemeester van Alblasserdam en Cromstrijen.