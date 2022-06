Kies voor een full service kantoorruimte

Na de corona pandemie is thuiswerken een waar begrip geworden, maar toch is het af en toe wel fijn om even naar een andere omgeving te gaan en weg van huis te zijn. Je moet je werk namelijk echt achter kunnen laten wanneer je je laptop dichtklapt. Je kan als bedrijf zijnde een kantoor huren Amsterdam.

Maar hoe werkt dat precies en welke voorwaarde zitten hieraan, dat gaan we je vertellen in deze blog.

Huren

Als je de keuze hebt gemaakt om een kantoor te huren is het belangrijk om rekening te houden met de duur en de kosten die daarbij bijkomen. Voor een kantoorruimte huren zitten namelijk voorwaardes verbonden en kan er gekozen worden tussen korte en flexibele contracten. Door de flexibele contracten is er de mogelijkheid dat je als bedrijf kan groeien en daarmee een grote ruimte kan gaan huren. Let wel op dat dit kan verschillen per kantoor en iedereen zijn eigen eisen stelt bij het huren van een kantoorruimte

Omgeving

Wanneer je een bedrijfsruimte gaat huren is het belangrijk dat de ligging van het kantoor goed te bereiken is. Een ruimte in het centrum van de stad is natuurlijk hartstikke leuk, maar voor bezoek is het niet handig en beschikt het waarschijnlijk ook over weinig parkeerplekken. Daarom is de ligging naast een station een goede plek om een kantoor te huren. Door de plaatsing naast het station is het pand goed bereikbaar voor bezoek en is er ook genoeg ruimte om de auto te parkeren.

Faciliteiten

Om het voor de verhuurders zo aantrekkelijk mogelijk te maken zijn er voorzieningen aangelegd die bij de huur zijn inbegrepen. Hierdoor hebben bezoekers de mogelijkheden om te vergaderen als er bezoek is of er zijn aparte hoekjes waar je online gesprekken kan voeren. Ook de drink- en eetvoorzieningen moet bij een goed kantoor aanwezig zijn, zoals een koffiecorner met goede koffie. De meeste kantoren beschikken ook over een lunchvoorziening, waardoor je maag goed gevuld kan worden tijdens een werkdag op kantoor. Ook beschikken kantoren over sportruimtes waar gebruik gemaakt van kan worden bij het huren van het kantoor. Hierdoor kan je na een dag werken, gelijk de sportschool induiken. Wanneer je als bedrijf de keuze hebt gemaakt om een kantoor te huren is het goed om over de volgende dingen na te denken: de duur en flexibiliteit van de huur, waar het kantoor zich bevindt en welke ‘extra’ voorzieningen het kantoor aanbiedt.