Molenlanden zoekt creatieve en innovatieve ideeën voor Duurzaamheidsprijs 2022

MOLENLANDEN • Na groot succes van vorig jaar organiseren de gemeente Molenlanden en Stichting BlauwZaam dit jaar weer de Duurzaamheidsprijs Molenlanden.

Iedereen met een creatief of innovatief voorbeeld of idee om de gemeente nog duurzamer te maken kan deze tot en met 26 september indienen. En daarmee kans maken op een geldbedrag van 1000 euro in een van de drie categorieën: Jeugd tot 21 jaar, burgerinitiatief/non-profit en ondernemers. Aanmelden gaat via de website www.molenlanden.nl/duurzaam.

Vorig jaar wonnen ‘IJzersterk voor het goede werk’ van Gerard Dunnink en Herman Visser in de categorie burgerinitiatieven/non-profit en ‘De pluktuin’ in Nieuw Lekkerland van Mirjam en Erik van der Velden in de categorie Ondernemers de allereerste Duurzaamheidsprijzen van Molenlanden. Helaas was door te weinig inzendingen de categorie ‘Jeugd tot 21 jaar’ vervallen. Op de website zijn ze te vinden.

Wethouder Jan Lock: “Dit jaar hopen we dat ook kinderen en jongeren hun acties en voorbeelden gaan indienen voor de prijs. Die zijn er namelijk wel, maar vorig jaar meldden zij zich nog niet. We hopen ook dat de winnaars van vorig jaar een inspiratie zijn geweest voor anderen om ook in actie te komen. Ik roep daarom graag iedereen van harte op om mee te doen.”

Duurzame ambitie

De gemeente Molenlanden ligt in het groene hart van de Alblasserwaard. Veenweiden, plassen, eindeloos lange sloten, koeien en molens vormen het beeld van een eeuwenoud landschap. Het is er fijn wonen, werken en recreëren, wat we ook willen behouden voor de generaties na ons.

Lock: ”De gemeente Molenlanden wil met de Duurzaamheidsprijs en met de Week van de Duuurzaamheid stimuleren dat we inspirerende voorbeelden en ideeën, die Molenlanden nog duurzamer maken, delen en elkaar inspireren om ook in actie te komen.”

Jongeren, inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers kunnen zich tot en met 26 september aanmelden via de website www.molenlanden.nl/duurzaam. Er kunnen voorbeelden en initiatieven worden aangedragen in drie categorieën:

• jeugd tot 21 jaar

• burgerinitiatieven en non-profit

• ondernemers

De jury, bestaande uit de wethouder Duurzaamheid Jan Lock en drie enthousiaste, zowel jonge als meer ervaren personen op het gebied van duurzaamheid, beoordelen de inzendingen. Op maandag 24 oktober 2022 maakt de jury drie nominaties per categorie bekend en publiceert deze op de website van de gemeente Molenlanden. Tot maandag 14 november kunnen de inwoners van Molenlanden vervolgens stemmen op hun favoriete inzending. De winnaars worden eind november tijdens een feestelijke bijeenkomst bekendgemaakt.