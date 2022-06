Cheque van Interpolis voor Industrieschap Gelkenes in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Verzekeraar Interpolis heeft donderdag 23 juni het bestuur van ondernemersvereniging Industriepark Gelkenes in Groot-Ammers beloond voor het actief managen van risico’s en het streven naar een veilig bedrijventerrein.

Martin de Graaf, Risicospecialist Verzekeren van Rabobank Lek en Merwede, overhandigde tijdens een ledenvergadering bij Mak Auto & Techniek, aan Jelle Linneweever en Sjaak van de Graaf een cheque ter waarde van 3.727,41 euro.

“We wisten dat we een cheque kregen, maar hij is veel hoger dan verwacht”, zegt Linneweever. Door de collectieve beveiliging van het industriepark in samenwerking met de ondernemers, politie, bandweer en parkmanagement heeft men dit mooie resultaat behaald. De verzekeraar constateerde een minimaal aantal schades en beloont de ondernemersvereniging voor een besparing aan schadevergoedingen. De bijdrage zal worden gebruikt voor investering in de beveiliging van Gelkenes.

Het bedrijventerrein in Groot-Ammers is met de overkoepelende vereniging Industrieschap Gelkenes actief in het regelen van de beveiliging, ruimtelijke kwaliteit en belangenbehartiging. De inspanningen om de veiligheid van het terrein te optimaliseren hebben aantoonbaar resultaat. Het certificaat KVO-B (Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen) is een aantal jaar geleden al toegekend. Het bedrijventerrein biedt op 80 ha onderdak aan circa 115 ondernemingen.

Martin de Graaf legt uit waarom Interpolis tot deze blijk van waardering is gekomen: “Een collectief beveiligd bedrijventerrein is veiliger. Dat zorgt ervoor dat ondernemers prettiger kunnen ondernemen én dat Interpolis minder hoeft uit te keren. Andere gecertificeerde bedrijventerreinen die over proactief cameratoezicht beschikken, komen ook in aanmerking voor een resultaatsparticipatie. Dit betekent dat de belangenvereniging jaarlijks een uitkering ontvangt wanneer de verhouding tussen de betaalde premie en het uitbetaalde schadebedrag gunstig is. Meer leden betekent een hogere resultaatsparticipatie.”

Sjaak van de Graaf roept daarom ondernemers op bedrijventerrein Gelkenes op om in gesprek te gaan met Rabobank Lek en Merwede om te bekijken wat Interpolis voor het bedrijf kan betekenen. “Hoe meer ondernemingen op ons beveiligde bedrijventerrein bij Interpolis zijn verzekerd hoe hoger de cheque volgend jaar kan uitvallen. Als bestuur van Industriepark Gelkenes maken we ons zorgen over de terugtrekkende beweging van de overheid als het gaat om participatie om de KVO-certificering op orde te houden. We hopen dat dit niet zal leiden tot het einde van de certificering, zegt de voorzitter van Industriepark Gelkenes.”

Naast de cheque biedt Interpolis aan leden van Industrieschap Gelkenes een korting tot 15% op de premie voor de gebouwen-, inventaris-, voorraad- en bedrijfsstagnatieverzekering op de Interpolis Bedrijven Compact Polis.