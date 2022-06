Vedo’70 viert opening volleybalveld met mixtoernooi

HOORNAAR • Sinds een aantal weken heeft volleybalvereniging Vedo’70 een volleybalveld kunnen realiseren bij voetbalvereniging Stedoco.

In samenwerking met Stedoco, GiGa en de gemeente Molenlanden is dit veld tot stand gekomen. De vereniging is heel blij en dankbaar dat dit is gelukt. Om dit te vieren werd er woensdag 22 juni een mixtoernooi gehouden met de leden.