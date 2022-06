Open je als ondernemer een zakelijke rekening of kies je er toch voor om jouw privérekening ook zakelijk te gebruiken? Ondanks dat de laatste optie mogelijk jouw voorkeur heeft, ontkom je eigenlijk niet aan een zakelijk rekening. Zo’n rekening is weliswaar niet verplicht als jouw bedrijf een eenmanszaak, maatschap of vof is, maar banken willen niet dat je een privérekening voor zakelijke doeleinden gebruikt.

Een zakelijke rekening openen brengt weliswaar kosten met zich mee, maar er zitten ook de nodige voordelen aan. Zo kun je bijvoorbeeld slim ondernemen met een zakelijke betaalrekening. Helaas ziet lang niet iedere ondernemer dit in. Daarom geven we hier tekst en uitleg.

Privégeld en zakelijk geld lopen niet door elkaar

Omdat een zakelijke rekening openen geld kost, denk je mogelijk slim te zijn door jouw privérekening te gebruiken voor zakelijke doeleinden. Je maakt in dat geval minder kosten, maar er zitten ook nadelen aan het zakelijk gebruik van een privérekening. Doordat je zo’n rekening zowel zakelijk als privé gebruikt, lopen verschillende soorten geldstromen door elkaar. Hierdoor kan het behoorlijk onoverzichtelijk worden. Mogelijk moet je telkens uitzoeken welke betaling privé is en welke zakelijk.

Wil je slim ondernemen? Open dan een zakelijke rekening. Doordat je deze rekening uitsluitend voor zakelijke doeleinden gebruikt, lopen geldstromen niet langer door elkaar. Alle bij- en afschrijvingen die je met deze rekening doet, zijn immers zakelijk. Hierdoor kost het je aanzienlijk minder tijd als je iets uit moet zoeken. Bovendien is het een stuk duidelijker welke bonnetjes je wel en niet moet bewaren. Wanneer jij een privérekening voor zakelijke doeleinden gebruikt, is dit niet het geval.

Koppel jouw betaalrekening aan een boekhoudprogramma

Veel ondernemers besteden de boekhouding van hun bedrijf uit aan een professional. Op deze manier heb je er zelf weliswaar geen omkijken naar, maar het kost je wel behoorlijk wat geld. Vind je dit zonde? Dan biedt een boekhoudprogramma uitkomst. Aan het gebruik van zo’n programma zijn weliswaar ook kosten verbonden, maar je betaalt er aanzienlijk minder voor dan voor een boekhouder.

Heb je een zakelijke betaalrekening geopend en gebruik je een boekhoudprogramma? Dan kun je optimaal profiteren van de voordelen die zo’n programma biedt. Jij kunt je zakelijke rekening namelijk koppelen aan een boekhoudprogramma. Het grote voordeel hiervan is dat bij- en afschrijvingen die je met jouw zakelijke betaalrekening doet automatisch ingelezen worden. Hierdoor hoef je dit niet langer handmatig te doen.

Je bent minder tijd kwijt aan de administratie

Het openen van een zakelijke rekening brengt je de nodige voordelen mee. Dit is vooral op het gebied van de administratie het geval. Je bent hier namelijk aanzienlijk minder tijd aan kwijt dan wanneer je een privérekening gebruikt. De tijd die overblijft kun je in jouw bedrijf steken. Mogelijk ben je in staat om meer werk te verzetten, waardoor er meer geld binnenkomt. De kosten die het openen van een zakelijke betaalrekening en een boekhoudprogramma met zich meebrengen, heb je hierdoor vaak snel weer terugverdiend. Reden genoeg om direct een zakelijke rekening te openen als je voor jezelf begint.