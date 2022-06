Weer groot feest in speeltuin ’t Balkengat in Kinderdijk

KINDERDIJK • Het was even spannend met de weersvoorspellingen, maar na een nachtelijke onweersbui begon vrijdag 24 juni zonnig. De dag van het tentenkamp in Kinderdijk!

Na twee jaar mocht het weer: pannenkoeken eten, spelletjes doen, spetteren op de zeephelling, kampvuur en kamperen bij speeltuin ‘t Balkengat.

Op donderdag zette een groep vrijwilligers alles weer klaar voor het tentenkamp. Een groot feest voor de kinderen. ’s Middags bakten ouders stapels pannenkoeken. Nog even schuilen voor een flinke stortbui, maar daarna brak de zon door. Kinderen met hun ouders sjouwden hun tent het speelveld op. Alles werd klaargezet voor een nachtje kamperen. De tenten werden opgezet, de pannenkoeken stonden klaar, de zeephelling was er weer en de spelletjes werden klaargezet.

Maar eerst beginnen met het traditionele pannenkoeken eten. Na het eten renden de kinderen in hun zwembroek naar de zeephelling. Daarna spelletjes doen: boerengolf, zaklopen, kruiwagenrace, spijkerbroek hangen en nog veel meer. En natuurlijk het afsluitende spel de hanenbalk boven het zwembad.

Iedereen kreeg een ijsje en het kampvuur werd opgestookt. Lekker opdrogen rond het vuur. De kleine kinderen gingen slapen. De oudere kinderen maakten zich klaar voor een lasergame in de speeltuin. Als afsluiting nog even samen bij het kampvuur en een kort nachtje slapen. Het was weer een supergezellig in de speeltuin.