De fijnste werkkleding gemaakt door KRB

Als werkgever wil je het beste voor je personeel. Naast dat het wettelijk verplicht is om veilige werkomstandigheden te creëren, geeft het ook blijk van goed werkgeverschap. Goede werkkleding is hierbij essentieel. Je zorgt ervoor dat werknemers op een veilige, droge en warme manier hun werk kunnen doen. Daarbij geeft werkkleding ook de mogelijkheid om een stuk gratis reclame te maken.

Een voorbeeld van een kwalitatief goed merk voor werkkleding? KRB is een merk dat verbonden is met Bevazet. Kwalitatief sterk, duurzaam en met aandacht voor het milieu ontwikkeld. Daarnaast is de prijs-kwaliteitverhouding gunstig. Wat zijn nu vier uiterst fijne soorten kledingstukken die KRB geproduceerd heeft? We lichten ze graag aan je toe.

Een comfortabele en nette korte broek voor de warme dagen

Met zomerse temperaturen is een korte broek aan te raden. Als werkgever wil je dat je werknemer er netjes bijloopt. KRB begrijpt dit en heeft vele fijne broeken in het assortiment. Ook korte broeken, zoals de KRB korte werkbroek Sven. Gemaakt van polyester en katoen, wat zorgt voor een uitstekende balans tussen de afvoer van lichaamswarmte en draagcomfort. De uitstekende prijs en goede kwaliteit maken deze korte werkbroek zeer geliefd.

Bedruk hem met het bedrijfslogo of laat je bedrijfsnaam erop borduren. Deze KRB korte broek is ook goed te matchen met andere werkkleding door de basic kleur. Daarbij is de pasvorm ook fijn. Het materiaal is eenvoudig te reinigen in de wasmachine. Extra lang draagplezier? Laat de werkkleding dan aan de lucht drogen, liever niet in de wasdroger dus.

De werkbroek met een trendy uiterlijk en stevige kniestukken

Op zoek naar een praktische werkbroek, die gewoon doet waar hij voor bedoeld is? Dan is de Jens vakmanbroek van KRB vast een goede kanshebber. Deze broek is voorzien van kniestukken. Hij draagt zeer comfortabel, gaat lang mee en beschermt. Een nieuw bloemenperk aanplanten of het nieuwe terras straten? Deze broek zorgt dat je droog en warm blijft. De broek is geschikt voor meerdere klussen. Zo kunnen zowel stratenmakers, hoveniers als klusjesmannen met deze broek goed uit de voeten.

De Jens vakmanbroek kan eenvoudig gewassen worden in de wasmachine op een lage temperatuur. Door de stevige stof en de keuze voor flexibel materiaal ervaar je optimale bewegingsvrijheid. En dat is wat je zoekt: je wilt je op je klus richten en niet bezig zijn met hoe de kleding zit. Ook deze broek is zeer geschikt om het bedrijfslogo op te borduren of om te bedrukken. De broek is goed te combineren met de David Hooded Sweater. In de lijn van KRB zijn ook diverse items voor de warmere dagen verkrijgbaar. Denk aan een korte werkbroek, shirts of ga voor een overall.

Goed zichtbaar met de KRB werkjas

Op de bouwplaats of langs de weg aan het werk? Dan is veiligheid nog meer een punt om constant alert op te zijn. Met de KRB werkjas ben je goed zichtbaar. Naast de kenmerkende oranje kleur van deze jas, dragen de vele reflecterende strepen ook bij aan een goede zichtbaarheid. Wil je slim opvallen op de bouwplaats? Laat dan het bedrijfslogo bedrukken op je jas. Naast dat het handig is om elkaar snel te herkennen, geeft het ook een professionele uitstraling. De jas is zo gemaakt dat deze comfortabel aanvoelt en doet wat hij doen moet. Met voldoende zakken om je gereedschap en potloden op te bergen. En de jas is wind- en waterdicht, zo kun je in alle rust je bouwinspectie uitvoeren. Kwaliteit en functionaliteit, dat is wat KRB op het oog heeft.

Naast verkeersmedewerkers en werknemers in de bouw ondervinden steeds meer andere beroepen hoe handig de werkjas is. Door de hoge kwaliteit en het zorgvuldige ontwerpproces heb je gegarandeerd lang plezier van deze werkjas. Bij de outfit van werkkleding is deze werkjas een hele fijne basis. Even snel uit de auto een dood dier van de weg halen? Jas aan en je voelt je meteen beter gezien.

Veilige en goed zittende veiligheidsschoenen van KRB

Is er wel eens iemand op je tenen gaan staan? Of is er ooit iets zwaars op je teen gevallen? Veiligheidsschoenen voorkomen veel ellende. Je hebt de keuze uit hoge of lage veiligheidsschoenen. De KRB-werkschoen heeft een hoog model met een stalen neus. De schoen is waterafstotend en heeft een voering van mesh. Hierdoor draagt de schoen comfortabel en kun je werken met het vertrouwen dat je voeten en tenen goed beschermd zijn. De veiligheidsschoen heeft een goede afwikkeling. Veel staan of juist lopen op een dag? Dan zijn goede schoenen nog belangrijker. Met de veiligheidsschoenen van KRB aan loop je vele kilometers veilig en comfortabel.

Ongelukken zitten in een klein hoekje. Met fijne werkkleding ben je daar in ieder geval beter tegen beschermd. Heb je vragen over welke werkkleding van KRB voor jou de passende match is? Neem dan gerust contact met Bevazet op. Zij staan voor je klaar!