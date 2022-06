Kringloopwinkel Graafstroom langer open

GOUDRIAAN • Vanaf 1 juli verruimt kringloopwinkel Graafstroom de openingstijden.

De winkel aan De Hoogt in Goudriaan gaat dan op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag een half uur eerder, om 13.00 uur, open. In juli is er een speciale aanbieding voor tassen en koffers. Deze zijn de hele maand halve prijs.