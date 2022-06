Woningbouwproject Oud-Alblas Zuid: gemeente wil afspraken maken met grondeigenaren

OUD-ALBLAS • Het gemeentebestuur van Molenlanden wil om het woningbouwproject Oud-Alblas Zuid mogelijk te maken het gesprek aangaan met grondeigenaren.

Dat wordt gemeld in de eerste nieuwsbrief over deze woningbouwontwikkeling. ‘Een deel van de grond is eigendom van de gemeente, maar het grootste deel niet. Met een aantal grondeigenaren willen we definitieve afspraken maken.”

De provincie Zuid-Holland gaf vorig jaar groen licht om echte verkenningen voor woningbouw in het zoekgebied Oud-Alblas Zuid te gaan doen. Na de verkenning moet de provincie besluiten of die woningen er daadwerkelijk komen. In de afgelopen jaren is er een aantal voorbereidende onderzoeken gedaan, bijvoorbeeld naar de samenstelling van de bodem en naar de rioolcapaciteit.

‘Nu er een eerste stap voor een vervolg is, gaan we verder voorbereiden’, stelt de gemeente. ‘Daarnaast denken we na over de wijze, waarop we omwonenden het beste bij de plannen kunnen betrekken. In een volgende nieuwsbrie, die waarschijnlijk na de zomervakantie verschijnt, doen we daarover voorstellen.’