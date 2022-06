Lange rijen bij de apotheek in Nieuwpoort zijn voorbij dankzij de Pharmaself

NIEUWPOORT • Bij Huisartsenpraktijk Nieuwpoort is in de afgelopen week de Pharmaself in gebruik genomen. Hiermee wordt de service verbeterd aan iedereen die medicijnen nodig heeft.

“Uit enquêtes is gebleken dat onze patiënten tevreden zijn over de zorg die we bieden, maar dat er twee dingen waren die verbeterd zouden kunnen worden: de lange rij wanneer ze medicijnen moeten ophalen en het gebrek aan privacy wat daardoor ontstaat als eerste. En daarnaast de openingstijden van de apotheek”, leggen huisartsen Leo Wielaart en Martijn Pos uit.

Daarom besloten ze te investeren in een apparaat dat medicijnen automatisch uit de muur laat komen. “Het ziet er eenvoudig uit, maar er zit heel wat techniek achter”, leggen de huisartsen uit. En een enorme kast aan de achterkant van de buitenmuur van ongeveer één bij tweeënhalve meter.

148 bakjes

In die kast zitten 148 bakjes, die met een robotarm worden aangestuurd. De medicijnen die in de bakjes worden geplaatst, kunnen er vervolgens op elk gewenst moment met een code uitgehaald worden door de patiënten. Martijn: “Als mensen een nieuw middel nodig hebben of ze hebben vragen, dan kunnen ze altijd binnenlopen bij de apotheek. Dat moet uiteraard wel binnen de openingstijden.”

Grote medicijnen of hulpmiddelen moeten ook in de toekomst altijd worden blijven afgehaald aan de balie van de apotheek. En dat geldt ook voor medicijnen die in de koelkast bewaard moeten worden.

Mailtje of sms

Wanneer een medicijn gereed is om af te halen, krijgen de patiënten een mailtje of een sms met daarin een code. Die code moet dan ingetoetst worden op de Pharmaself, waarna het medicijn tevoorschijn komt. Na drie dagen werkt de code niet meer en moet het medicijn binnen opgehaald worden. “Dat hebben we gedaan omdat anders medicijnen te lang zouden kunnen blijven liggen.”

De animo voor het gebruik van de Pharmaself is enorm. De beide huisartsen hadden 500 informatiefolders geprint, die bijna allemaal meegenomen zijn. Leo: “We krijgen alleen maar positieve reacties. Alleen zijn sommige mensen bang dat we straks de apotheek zullen gaan sluiten, maar dat is absoluut niet het geval.”

Leefbaarheid behouden

“We doen dit juist om de leefbaarheid van de kleine kernen te behouden. Het is bedoeld om de apotheek op een goede manier open te houden. De wachttijd zal daar verminderen en de service zal verbeteren.”

Een apparaat zoals de Pharmaself is redelijk uniek op het platteland. “In Arkel staat er een. Daar zijn ze erg tevreden over het functioneren ervan.”