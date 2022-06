Wandelsportvereniging organiseert de Graafstroomtocht

OUD-ALBLAS • Wandelsportvereniging Nooit Gedacht uit Oud-Alblas organiseert op zaterdag 18 juni de Graafstroomtocht.

Via gras-, bos-, gravelpaden, Tiendwegen en verharde wegen is het een afwisselende mooie wandeltocht. Er worden verschillende afstanden aangeboden: 5, 10, 15, 20, 30, 40 en 50 km. Deze wandeling is geheel bepijld en voorzien van een routebeschrijving. “Ideale voorbereiding voor de Vierdaagse van Nijmegen of om recreatief te genieten van de Alblasserwaard”, vindt Linda Dijk van de wandelsportvereniging.

“Wandelen is laagdrempelig, waardoor het voor iedereen toegankelijk is”, vervolgt ze. “Wandelen om te genieten van de omgeving, natuur en mooie dorpen en steden. Om je conditie te verbeteren en om gezond bezig te zijn. Om je hoofd leeg te maken en te onthaasten. Je kan zelf je tempo en afstand bepalen en er is geen competitiedrang. Wandelen bij een vereniging is leuk om met elkaar er op uit te zijn. Mooie gesprekken, maar ook gekkigheid en een lolletje samen, waarbij je ondertussen ‘stiekem’ de nodige kilometers weg stapt.”

Linda: “Nooit gedacht is een vereniging waarbij je als nieuw lid warm wordt ontvangen. Waar een ongedwongen en fijne sfeer is en voelt als een zaterdagfamilie. Waarbij je als nieuwkomer wandelt met ervaren wandelaars die je naar behoefte kan voorzien van allerlei adviezen en tips. Nooit gedacht geeft de mogelijkheid om wekelijks op zaterdag te wandelen en samen vanuit Oud-Alblas af te reizen naar georganiseerde wandeltochten.” Ook biedt de vereniging de mogelijkheid om deel te nemen aan de Vierdaagse van Nijmegen en stelt hier een trainingsprogramma voor op.

De Graafstroomtocht wordt jaarlijks door Nooit gedacht georganiseerd op de derde zaterdag van juni vanuit Oud Alblas. Ieder jaar wordt er weer een gevarieerde wandeltocht uitgezet langs de Graafstroom, polderlandschap en natuurgebieden langs dorpen in de Molenwaard. Voor meer informatie of aanmelding: www.wsvnooitgedacht.nl.