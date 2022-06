Kamperen in de speeltuin bij ‘t tunneltje in Meerkerk

MEERKERK • In het weekend van 12, 13 en 14 augustus is Meerkerk eventjes een heuse camping rijker. In de speeltuin nabij het tunneltje onder de A27 zullen de kampeertenten worden opgezet.

“We willen niets, maar hopen op zo’n 100 kampeerders”, aldus initiator Anne-Marieke Notenboom. “We hopen ook op hulp uit het dorp, en met name op het gebied van het organiseren van activiteiten en workshops voor jong en oud”, vult Mariëlle Waltheer haar overbuurvrouw aan.

De bewoonsters van de Prinses Margrietsraat drinken regelmatig koffie en kennen elkaar van de Spijkse camping de Lieve Linge. “Maar daar is het idee niet ontstaan”, weet Anne-Marieke. “In het kader van mijn wens om in ons dorp een Natuur Educatief Centrum te starten volgde ik een cursus waar het idee van een buurtcamping werd besproken. Ik dacht gelijk, impulsief als ik ben, dat is iets voor Meerkerk.”

Toen de gemeente enthousiast de vereiste vergunningen verleende, gingen de dames voortvarend aan de slag. “Nou, dat valt reuze mee hoor. Wij zorgen voor de basis en de rest moeten onze gasten zelf regelen. Er komt een voorziening voor sanitair, stroom en een grote tent waarin we samenkomen. Maar daar blijft het ook bij”, weet Mariëlle.

“Via social media zoeken we nu vrijwilligers. We noemen ze liever helpende handjes. Inschrijven voor een campingplaats kan over ongeveer een maandje”, vertellen de overbuurtjes enthousiast. “Natuurlijk wordt er op het gebied van scholen, kerken, sport- en andere verenigingen veel gedaan in Meerkerk. Maar wij missen de samenhang. Zeker in Corona-tijd. Inwoners ontmoetten elkaar weinig en spraken niet meer met elkaar. Wij zoeken de verbinding tussen de verschillen. Want iedere Meerkerker is welkom.”

De Buurtcamping opent haar deuren na de grote vakantie. Naar voorbeeld van de overall organisatie wordt een derde van de plekken ingericht voor de hulptroepen, een derde is voor betalende kampeerders en een derde voor minima. “Het zou mooi zijn als van vakantie teruggekeerde dorpsgenoten juist voor die laatste doelgroep hun tent tijdelijk beschikbaar stellen. Als je van een uitkering moet leven, kan je niet op vakantie en beschik je niet over een mobiele slaapplek. We denken ook aan een paar plaatsen voor onze Oekraïense vluchtelingen. Gitarist Aart Lameris zorgt aan de hand van zijn eigen boekwerk #kampervuurheld voor gezelligheid op de camping. Daggasten zijn ook van harte welkom, maar voor alle duidelijkheid het wordt geen dorpsfeest. De buurtcamping gaat in de loop van de avond gewoon op ‘stil’. We hopen op bijzondere ontmoetingen op de buurtcamping, met een grote diversiteit en gelijkheid. Want met de pleerol onder onze arm, zien we er per slot van rekening allemaal hetzelfde uit”, lacht Anne-Marieke.

Theo Sprong

Voor meer informatie, klik hier.