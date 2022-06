Onderhoudswerkzaamheden aan de oude Donkse brug gestart

BRANDWIJK • Aan de oude Donkse brug in Brandwijk zijn op zaterdag 4 juni onderhoudswerkzaamheden van start gegaan aan het brugdek.

Begin maart 2022 werd de gemeente Molenlanden eigenaar van de oude Donkse brug vlak bij de Donk in Brandwijk. Op 8 maart 2022 ging het beheer en onderhoud van deze brug over van de gemeente Molenlanden naar de Stichting Instandhouding Oude Donkse Brug.

De brug is al geruime tijd niet meer toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Uitsluitend wandelaars en fietsers hebben toegang om te genieten van een wandeling door het natuurgebied de Donkse Laagten of van een fietstocht.

Het bestuur van de stichting pakt zijn taak voortvarend op en heeft op zaterdagmorgen 4 juni de handen uit de mouwen gestoken. De eerste onderhoudswerkzaamheden aan het brugdek hebben plaatsgevonden en er zijn twee palen voor de brug geplaatst. De beide palen zijn afkomstig van de in 1986 aangelegde brug over het Achterwaterschap die onlangs gesloopt is. Bovendien is een paal geplaatst op de plek waar binnenkort fietsers hun fiets kunnen plaatsen om te genieten van het weidse uitzicht vanaf de brug. Er zijn nog een informatiepaneel en een bankje in voorbereiding.