Open koffieochtend van Netwerkgroep OC-G in Ameide

AMEIDE • Op vrijdagochtend 24 juni zijn belangstellenden vanaf 09.00 uur welkom in Het Spant te Ameide voor een koffiebijeenkomst die georganiseerd wordt door de netwerkgroep OC-G uit Gorinchem en omstreken.

Barbara Versluis van VerzuimPartners zal hierin als gastvrouw fungeren en vertellen over haar onderneming VerzuimPartners. Wat haar reden is geweest om VerzuimPartners op te starten en waarom VerzuimPartners de partner is voor MKB bedrijven.

Aanmelden kan via deze link.